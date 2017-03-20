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Підозрювана у відмиванні коштів компанія “Агрейну” розпочала процедуру банкрутства

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Компанія ТОВ “Агрейн Елеватор” звернулася до Господарського суду м. Києва із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство. Про це свідчить відповідна Ухвала суду, якою заяву компанії прийнято до розгляду, передає УНН.

“Прийняти заяву про порушення справи про банкрутство до розгляду”, — сказано в документі.

При цьому, згідно з рішенням Печерського районного суду, компанія “Агрейн Елеватор” підозрюється у відмиванні коштів. Зокрема, вказане ТОВ виступало замовником незаконних фінансових послуг. Фіктивні операції щодо обналу коштів, як йдеться у рішенні суду, проводив ПАТ “Євробанк” (на сьогоднішній день перебуває в стадії ліквідації, — ред.).

До того ж, як відомо, проти посадовців “Агрейну” прокуратурою Києва сьогодні розслідується кримінальне провадження за фактами привласнення чужого майна в особливо великих розмірах. Низці службовим особам холдингу вже обрані міри запобіжного заходу, а на їх майно — накладені арешти.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У керівництва “Агрейну” під час обшуків правоохоронці вилучили рекордні 72 кілограми золотих злитків

З огляду на це, за словами юриста Ростислава Кравця, суд має встановити, чи не є розпочата процедура банкрутства ТОВ “Агрейн Елеватор” фіктивною.

“Для того, щоб подати заяву про банкрутство повинні бути певні обставини — що компанія не може відновити свою платоспроможність, а також не може виконати свої обов’язки перед кредиторами. Всі ці обставини будуть встановлюватись у судовому засіданні, і суд має встановити, чи є підстави для банкрутства компанії чи це виключно надумані підроблені документи і підроблена заборгованість, на приклад, у цієї компанії”, — зазначив він.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, МВС оголосило Павла Овчаренко у розшук. За даними ЗМІ  він здійснив заволодіння майном холдингу “Агрейн” шляхом зміни структури його управління.

На сайті МВС при цьому зазначається, що П.Овчаренко переховується від правоохоронних органів України із квітня 2015 року та звинувачується у вчиненні злочину передбаченого ч.5 ст. 191 КК України (привласнення чи розтрата чужого майна вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою).

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