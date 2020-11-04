Подозрение из-за нарушений на местных выборах сообщили около сотни человек
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. С начала избирательной кампании перед местными выборами в Украине, которые состоялись 25 октября, в органы Национальной полиции поступило 15 790 заявлений и сообщений о нарушениях избирательного законодательства, открыто 1021 уголовное производство, 97 лицам сообщено о подозрении. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Нацполиции.
"В период с 5 сентября по 4 ноября 2020 года в целом поступило 15 790 заявлений и сообщений о нарушении избирательного законодательства", - говорится в сообщении.
При этом всего органами полиции составлено 2336 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с нарушением избирательного законодательства.
"В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 1021 уголовном производстве: 623 открыты по фактам нарушения избирательного законодательства, 398 - связаны с избирательным процессом. По 79 уголовным производствами 97 лицам сообщено о подозрении", - отметили в полиции.
Очередные местные выборы в Украине состоялись 25 октября 2020 года. Явка избирателей на очередных местных выборах 25 октября составила 36,88%.