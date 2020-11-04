Підозру через порушення на місцевих виборах повідомили близько сотні людей
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. З початку виборчої кампанії перед місцевими виборами в Україні, які відбулися 25 жовтня, до органів Національної поліції надійшло 15 790 заяв та повідомлень про порушення виборчого законодавства, відкрито 1021 кримінальне провадження, 97 особам повідомлено про підозру. Про це УНН повідомили у пресслужбі Нацполіції.
"У період із 5 вересня по 4 листопада 2020 року загалом надійшло 15 790 заяв та повідомлень про порушення виборчого законодавства", - йдеться у повідомленні.
При цьому всього органами поліції складено 2336 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з порушенням виборчого законодавства.
"До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо 1021 кримінального провадження: 623 відкритих за фактами порушення виборчого законодавства, 398 – пов’язаних з виборчим процесом. За 79 кримінальними провадженнями 97 особам повідомлено про підозру", - зазначили у поліції.
Чергові місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня 2020 року. Явка виборців на чергових місцевих виборах 25 жовтня становила 36,88%.