Подозрения депутата Рыбалки в госизмене будет расследовать ГБР
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Подследственность в уголовном производстве по факту возможного совершения государственной измены народным депутатом Украины Сергеем Рыбалкой определена за следователями Центрального аппарата Государственного бюро расследований. Об этом сообщили УНН в Специальной антикоррупционной прокуратуре.
Соответствующее уголовное производство было внесено НАБУ в Единый реестр досудебных расследований 17 января 2019 года.
"В настоящее время в уголовном производстве определено подследственность за следователями Центрального аппарата Государственного бюро расследований", - сообщили в САП.
В антикоррупционной прокуратуре добавили, что о подозрении пока никому не сообщали.
Напомним, накануне Генпрокурор Юрий Луценко подтвердил, что радикала Рыбалку подозревают в госизмене.
Заметим, что СБУ подозревает семейный бизнес Рыбалки в организации незаконной торговли снеками на оккупированных территориях, в частности, в "ЛНР". Одному из топ-менеджеров (ООО "Снэк Экспорт") в этом деле уже был вынесен обвинительный приговор.