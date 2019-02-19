Підозри депутата Рибалки у держзраді буде розслідувати ДБР

Відповідне кримінальне провадження було внесено НАБУ до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 січня 2019 року.

"На цей час у кримінальному провадженні визначено підслідність за слідчими Центрального апарату Державного бюро розслідувань", - повідомили у САП.

В антикорупційній прокуратурі додали, що про підозру поки нікому не повідомляли.

Нагадаємо, напередодні Генпрокурор Юрій Луценко підтвердив, що радикала Рибалку підозрюють у держзраді.

Зауважимо, що СБУ підозрює сімейний бізнес Рибалки в організації незаконної торгівлі снеками на окупованих територіях, зокрема, в “ЛНР”. Одному з топ-менеджерів (ТОВ "Снек Експорт") у цій справі вже був винесений обвинувальний вирок.