Підозри депутата Рибалки у держзраді буде розслідувати ДБР

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. Підслідність у кримінальному провадженні за фактом можливого вчинення державної зради народним депутатом України Сергієм Рибалкою визначено за слідчими Центрального апарату Державного бюро розслідувань. Про це УНН повідомили у Спеціальній антикорупційній прокуратурі.

Відповідне кримінальне провадження було внесено НАБУ до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 січня 2019 року.

"На цей час у кримінальному провадженні визначено підслідність за слідчими Центрального апарату Державного бюро розслідувань", - повідомили у САП.

В антикорупційній прокуратурі додали, що про підозру поки нікому не повідомляли.

Нагадаємо, напередодні Генпрокурор Юрій Луценко підтвердив, що радикала Рибалку підозрюють у держзраді. 

Зауважимо, що СБУ підозрює сімейний бізнес Рибалки в організації незаконної торгівлі снеками на окупованих територіях, зокрема, в “ЛНР”. Одному з топ-менеджерів (ТОВ "Снек Експорт") у цій справі вже був винесений обвинувальний вирок.

Українські Національні Новини

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