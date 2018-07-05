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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 80457 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 111462 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 132441 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 139366 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 175810 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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Подросток погиб в Киевской области в результате поражения электротоком

Подросток погиб в Киевской области в результате поражения электротоком

Киев  •  УНН

 • 11182 просмотра

КИЕВ. 5 июля. УНН. В Киевской области во время фотографирования от поражения электротоком погиб 15-летний парень. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Киевской области, передает УНН.

"Вблизи пгт. Барышевка молодая компания любовалась закатом солнца, когда один из них решил добраться до верхушки железнодорожного моста, чтобы сделать фото. Там парня поразил электроразряд высоковольтной линии, напряжением почти 10 000 Вольт, и он упал на землю", - говорится в сообщении.

Сообщение о данном факте в полицию поступило от фельдшера скорой помощи вчера около 21.00.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа Барышевского отделения полиции, медицинские работники.

Парня доставили в больницу, однако медикам не удалось спасти ему жизнь. Через два часа от полученных травм 15-летний житель Барышевского района умер в реанимационном отделении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства трагического происшествия, опрашиваются свидетели. Продолжается следствие.

Напомним, в минувшие выходные на станции Киев-Волынский подросток залез на крышу пригородного поезда сообщением Киев - Фастов, вследствие чего был травмирован электрическим током.

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