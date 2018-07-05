Подросток погиб в Киевской области в результате поражения электротоком

"Вблизи пгт. Барышевка молодая компания любовалась закатом солнца, когда один из них решил добраться до верхушки железнодорожного моста, чтобы сделать фото. Там парня поразил электроразряд высоковольтной линии, напряжением почти 10 000 Вольт, и он упал на землю", - говорится в сообщении.

Сообщение о данном факте в полицию поступило от фельдшера скорой помощи вчера около 21.00.



На месте происшествия работали следственно-оперативная группа Барышевского отделения полиции, медицинские работники.



Парня доставили в больницу, однако медикам не удалось спасти ему жизнь. Через два часа от полученных травм 15-летний житель Барышевского района умер в реанимационном отделении.



По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства трагического происшествия, опрашиваются свидетели. Продолжается следствие.



Напомним, в минувшие выходные на станции Киев-Волынский подросток залез на крышу пригородного поезда сообщением Киев - Фастов, вследствие чего был травмирован электрическим током.



