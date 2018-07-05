Підліток загинув на Київщині внаслідок ураження електрострумом

"Поблизу смт. Баришівка молода компанія милувалась заходом сонця, коли один з них вирішив дістатись до верхівки залізничного мосту, щоб зробити фото. Там хлопця вразив електророзряд високовольтної лінії, напругою майже 10 тисяч Вольт, і він впав додолу", - йдеться у повідомленні.

Повідомлення про даний факт до поліції надійшло від фельдшера швидкої допомоги вчора близько 21.00 год.



На місці події працювали слідчо-оперативна група Баришівського відділення поліції, медичні працівники.



Хлопця доправили до лікарні, однак медикам не вдалося врятувати йому життя. Через дві години від отриманих травм 15-річний житель Баришівського району помер в реанімаційному відділенні.



За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі працівники поліції встановлюють усі обставини трагічної події, опитуються свідки. Триває слідство.



Нагадаємо, на минулих вихідних на станції Київ-Волинський підліток виліз на дах приміського поїзда сполученням Київ — Фастів, унаслідок чого був травмований електричним струмом.



