Подросток на угнанном Lancia столкнулся с полицейским авто

"Ночью подросток взял отцовский автомобиль и поехал кататься по городу, а отец заявил о незаконном завладении его транспортным средством", - отметили в ведомстве.

При этом в патрульной службе уточнили, что во время этого происшествия произошло столкновение автомобиля под управлением подростка с патрульным авто. В результате полицейского госпитализировали с ушибами тела.

По информации очевидцев, молодой правонарушитель был пьян, впрочем пока в патрульной службе УНН эту информацию не подтвердили.

Напомним, в начале года на автодороге "Киев-Чоп" водитель автомобиля нарушил правила дорожного движения и совершил ДТП с двумя авто, одно из которых принадлежало патрульной полиции Киевской области.