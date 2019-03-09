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Подросток на угнанном Lancia столкнулся с полицейским авто

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 марта. УНН. Вчера в полночь подросток на угнанном автомобиле Lancia врезался в машину патрульной полиции Киева. Об этом корреспонденту УНН сообщили в патрульной полиции Киева.

"Ночью подросток взял отцовский автомобиль и поехал кататься по городу, а отец заявил о незаконном завладении его транспортным средством", - отметили в ведомстве.

При этом в патрульной службе уточнили, что во время этого происшествия произошло столкновение автомобиля под управлением подростка с патрульным авто. В результате полицейского госпитализировали с ушибами тела.

По информации очевидцев, молодой правонарушитель был пьян, впрочем пока в патрульной службе УНН эту информацию не подтвердили.

Напомним, в начале года на автодороге "Киев-Чоп" водитель автомобиля нарушил правила дорожного движения и совершил ДТП с двумя авто, одно из которых принадлежало патрульной полиции Киевской области.

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