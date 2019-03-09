Підліток на викраденому Lancia зіштовхнувся з поліцейським авто
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Вчора опівночі підліток на викраденому автомобілі Lancia врізався у машину патрульної поліції Києва. Про це кореспонденту УНН повідомили в Патрульній поліції Києва.
"Вночі підліток взяв батьківський автомобіль та поїхав кататися містом, а батько заявив про незаконне заволодіння його транспортним засобом", - зазначили у відомстві.
При цьому в патрульній службі уточнили, що під час цієї пригоди відбулось зіткнення автомобіля під управлінням підлітка із патрульним авто. В результаті патрульного госпіталізовано із забоями тіла.
За інформацією очевидців, юний правопорушник був напідпитку, втім наразі у патрульній службі УНН цю інформацію не підтвердили.
Нагадаємо, на початку року на автодорозі "Київ-Чоп" водій автомобіля порушив правила дорожнього руху і вчинив ДТП із двома авто, одне з яких належало патрульній поліції Київщини.