Подростку оторвало кисть взрывом патрона
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. В городе Баштанка Николаевской области подросток остался без кисти в результате взрыва боевого патрона. Об этом УНН рассказали в правоохранительных органах.
Предварительно известно, что 12-летний парень взял патрон у своего знакомого. Дома он решил разобрать патрон отверткой
и тот взорвался. Пострадавшего от взрыва парня госпитализировали в реанимационное отделение местной больницы. Сейчас полиция начала досудебное расследование. В частности выясняется как патрон попал к подростку.
Как сообщал УНН, в селе Довжик Золочевского района подросток получил травму в результате использования пиротехнического изделия.
Как сообщал УНН, во Львовской области из-за взрыва петарды травмирован 9-летний мальчик.