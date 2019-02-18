Подростку оторвало кисть взрывом патрона

Предварительно известно, что 12-летний парень взял патрон у своего знакомого. Дома он решил разобрать патрон отверткой

и тот взорвался. Пострадавшего от взрыва парня госпитализировали в реанимационное отделение местной больницы. Сейчас полиция начала досудебное расследование. В частности выясняется как патрон попал к подростку.



Как сообщал УНН, в селе Довжик Золочевского района подросток получил травму в результате использования пиротехнического изделия.



Как сообщал УНН, во Львовской области из-за взрыва петарды травмирован 9-летний мальчик.