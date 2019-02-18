Підлітку відірвало кисть вибухом патрону
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. У місті Баштанка Миколаївської області підліток залишився без кисті в результаті вибуху бойового патрона. Про це УНН розповіли у правоохоронних органах.
Попередньо відомо, що 12-річний хлопець взяв патрон у свого знайомого. Вдома він вирішив розібрати патрон викруткою
і той вибухнув. Постраждалого від вибуху хлопця госпіталізували до реанімаційного відділення місцевої лікарні. Наразі поліція розпочала досудове розслідування. Зокрема з’ясовується як патрон потрапив до підлітка.
Як повідомляв УНН, у селi Довжик Золочiвського району пiдлiток травмувався в результаті використання піротехнічного виробу.
Як повідомляв УНН, на Львівщині через вибух петарди травмувався 9-річний хлопчик.