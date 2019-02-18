Підлітку відірвало кисть вибухом патрону

Попередньо відомо, що 12-річний хлопець взяв патрон у свого знайомого. Вдома він вирішив розібрати патрон викруткою

і той вибухнув. Постраждалого від вибуху хлопця госпіталізували до реанімаційного відділення місцевої лікарні. Наразі поліція розпочала досудове розслідування. Зокрема з’ясовується як патрон потрапив до підлітка.



Як повідомляв УНН, у селi Довжик Золочiвського району пiдлiток травмувався в результаті використання піротехнічного виробу.



Як повідомляв УНН, на Львівщині через вибух петарди травмувався 9-річний хлопчик.