Подростки и соцсети: дети компенсируют вакуум в общении с родителями

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“Дети доверчивы, проявляют интерес ко всему новому и необычному. Они исследуют и познают окружающий мир, преимущественно, с помощью киберпространства. Первичную социализацию дети проходят в семье, поэтому очень важно, какие основы были заложены в раннем детстве, а вот вторичную социализацию они проходят в кругу сверстников и в виртуальном пространстве”, — рассказала Бугаева.

Детали

По ее словам, развитие современных информационно-коммуникационных технологий, чрезмерная занятость родителей и их недостаточная цифровая грамотность привели к нарушению преемственности поколений из-за чего передача моральных ценностей, нравственных ориентиров, правильных моделей поведения от родителей к детям, в большинстве случаев является проблемной.

“Информационный вакуум заполняется информацией из интернета, носящей нередко противоречивый, негативный или деструктивный характер. Потребность ребёнка в самоидентификации со значимой для него личностью или героем либо с принятыми в интернет-сообществах моделями поведения приводят к подражательности, а не к развитию критического, избирательного, основанного на индивидуальных запросах мышления, которое развивается благодаря передаче опыта от родителей к детям и включает семейные традиции, нравственные устои, жизненные ориентиры, формирование правильных психологических установок, а также культурное наследие, без которого невозможна полноценная социализация личности”, — объяснила Бугаева.

Напомним

В последнее время в Украине участились трагические случаи с детьми, которые могут быть последствием негативного влияния контента из социальных сетей. Так, в лицее в Боярке, недалеко от Киева, 16 февраля две семиклассницы отравились препаратом “Дротаверин”, одна девочка погибла, другая — госпитализирована. Позже в прокуратуре сообщили, что две ученицы “увидели в одной из соцсетей видео с призывом выпить 40 таблеток медицинского препарата и решили попробовать”, что в итоге и привело к трагедии. Начато уголовное производство по факту доведения девушек до самоубийства. На следующий день после инцидента стало известно, что в Умани в Черкасской области в школе две восьмиклассницы наглотались таблеток и попали в больницу.

Несовершеннолетняя девушка в Доброполье Донецкой области также наглоталась таблеток и попала в больницу с отравлением. А в Одессе 13-летнюю девушку переехал поезд, по словам машиниста, она легла прямо на рельсы. Полицейские расследуют обстоятельства гибели малолетней одесситки.

Также недавно стало известно, что по делу о самоубийстве 10-летнего мальчика в селе Чайки Киевской области, что произошло в конце января, проверяют возможное участие малолетнего в соцгруппе суицидального характера для подростков, по правилам которых дети должны совершить попытку самоубийства.

На фоне этого Уполномоченный по правам ребенка в Украине Николай Кулеба заявил, что поддерживает запрет в Украине соцсетей, в которых нет контроля за вредным для детей контентом, в том числе сети Tik Tok.