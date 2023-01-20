Подготовка сборной команды Украины в соревнованиях "Игры Непокоренных": создана рабочая группа

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“Создана рабочая группа по организации и обеспечению подготовки сборной команды Украины и ее участия в 2023 году в международных спортивных соревнованиях „Игры Непокоренных“ и утвержден состав рабочей группы”, — написал Мельничук.

По его словам, утвержден план мероприятий по организации и обеспечению подготовки сборной команды Украины и ее участия в 2023 году в международных спортивных соревнованиях “Игры Непокоренных”.

Дополнение

Сборная Украины по кикбоксингу заняла второе место на чемпионате Европы.