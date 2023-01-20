Підготовка збірної команди України у змаганнях “Ігри Нескорених”: утворено робочу групу

Цитата

“Утворено робочу групу з організації та забезпечення підготовки збірної команди України та її участі у 2023 році в міжнародних спортивних змаганнях „Ігри Нескорених“ та затверджено склад робочої групи”, — написав Мельничук.

За його словами, затверджено план заходів з організації та забезпечення підготовки збірної команди України та її участі у 2023 році в міжнародних спортивних змаганнях “Ігри Нескорених”.

Доповнення

Збірна України з кікбоксингу зайняла друге місце на чемпіонаті Європи.