Підготовка збірної команди України у змаганнях “Ігри Нескорених”: утворено робочу групу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Кабінет міністрів України утворив робочу групу з організації та забезпечення підготовки збірної команди України та її участі у 2023 році в міжнародних спортивних змаганнях “Ігри Нескорених”. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук, пише УНН.
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“Утворено робочу групу з організації та забезпечення підготовки збірної команди України та її участі у 2023 році в міжнародних спортивних змаганнях „Ігри Нескорених“ та затверджено склад робочої групи”, — написав Мельничук.
За його словами, затверджено план заходів з організації та забезпечення підготовки збірної команди України та її участі у 2023 році в міжнародних спортивних змаганнях “Ігри Нескорених”.
Доповнення
Збірна України з кікбоксингу зайняла друге місце на чемпіонаті Європи.