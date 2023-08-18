Подготовка нападения на топ-чиновника налоговой службы: в полиции сообщили о возможном мотиве

ukru
19:26 • 26286 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

15:57 • 78289 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 102727 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 103374 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 95331 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 87255 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 108619 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 130855 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 168190 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 199492 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В рф відкидають план перемир'я, але наполягають на довгостроковому врегулюванні

В рф відкидають план перемир'я, але наполягають на довгостроковому врегулюванні

13 марта, 11:24 • 22630 просмотра
Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

13 марта, 11:41 • 103425 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 101985 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

15:21 • 43878 просмотра
Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

18:27 • 23775 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 168191 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 199493 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 141837 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 148448 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 185006 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

15:21 • 43878 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 101985 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 119758 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 155502 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 162425 просмотра
Актуальное
Подготовка нападения на топ-чиновника налоговой службы: в полиции сообщили о возможном мотиве

Подготовка нападения на топ-чиновника налоговой службы: в полиции сообщили о возможном мотиве

Киев • УНН

 • 1077048 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. В полиции сообщили о возможном мотиве нападения на заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины Евгения Сокура, которое было совершено 17 августа. Также двум нападавшим уже сообщили о подозрении в приготовлении к совершению нанесения тяжких телесных повреждений, сообщил в эфире телемарафона глава Национальной полиции Украины Иван Выговский, передает УНН.

Цитата

"При себе когда мы их (нападавших - ред.) задержали у них были биты, кроме этого, были фото самого этого нашего чиновника, фото авто, ну и дома где он проживал. Это свидетельствует о заказном характере этого преступления. Кто сейчас заказал его - устанавливаем. Но уже некоторая информация у нас есть", - сказал Выговский.

По его словам, основной мотив, который полиция рассматривает сейчас, это профессиональная деятельность Евгения Сокура, как должностного лица налоговой службы.

"В принципе, он и сам также дает такие показания. И подтверждает, что наиболее вероятным мотивом является его профессиональная деятельность. Но мы рассматриваем и другие версии. Будет понятно, когда мы уже установим заказчика нападения”, - сказал глава Национальной полиции Украины.

Глава полиции добавил, что нападавшим, которые были задержаны вчера, уже объявили о подозрении.

"Сегодня утром им было объявлено о подозрении в приготовлении к совершению нанесения тяжких телесных повреждений и сейчас они находятся в изоляторе временного содержания города Киева. Будет в ближайшее время судом избирается мера пресечения", - сообщил Выговский.

Напомним

Сегодня, 18 августа, нардеп из налогового комитета Даниил Гетманцев сообщил, что произошло покушение на заместителя главы ГНС Евгения Сокура.  Глава МВД Игорь Клименко подтвердил: полиция предотвратила нападение на заместителя руководителя налоговой службы. 

Также правоохранители задержали двух мужчин, которые готовили нападение на высокопоставленного чиновника налоговой службы, открыто уголовное производство. 

.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы