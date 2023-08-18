Подготовка нападения на топ-чиновника налоговой службы: в полиции сообщили о возможном мотиве
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. В полиции сообщили о возможном мотиве нападения на заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины Евгения Сокура, которое было совершено 17 августа. Также двум нападавшим уже сообщили о подозрении в приготовлении к совершению нанесения тяжких телесных повреждений, сообщил в эфире телемарафона глава Национальной полиции Украины Иван Выговский, передает УНН.
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"При себе когда мы их (нападавших - ред.) задержали у них были биты, кроме этого, были фото самого этого нашего чиновника, фото авто, ну и дома где он проживал. Это свидетельствует о заказном характере этого преступления. Кто сейчас заказал его - устанавливаем. Но уже некоторая информация у нас есть", - сказал Выговский.
По его словам, основной мотив, который полиция рассматривает сейчас, это профессиональная деятельность Евгения Сокура, как должностного лица налоговой службы.
"В принципе, он и сам также дает такие показания. И подтверждает, что наиболее вероятным мотивом является его профессиональная деятельность. Но мы рассматриваем и другие версии. Будет понятно, когда мы уже установим заказчика нападения”, - сказал глава Национальной полиции Украины.
Глава полиции добавил, что нападавшим, которые были задержаны вчера, уже объявили о подозрении.
"Сегодня утром им было объявлено о подозрении в приготовлении к совершению нанесения тяжких телесных повреждений и сейчас они находятся в изоляторе временного содержания города Киева. Будет в ближайшее время судом избирается мера пресечения", - сообщил Выговский.
Напомним
Сегодня, 18 августа, нардеп из налогового комитета Даниил Гетманцев сообщил, что произошло покушение на заместителя главы ГНС Евгения Сокура. Глава МВД Игорь Клименко подтвердил: полиция предотвратила нападение на заместителя руководителя налоговой службы.
Также правоохранители задержали двух мужчин, которые готовили нападение на высокопоставленного чиновника налоговой службы, открыто уголовное производство.
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