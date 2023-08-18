Підготовка нападу на топ-чиновника податкової служби: в поліції повідомили про можливий мотив

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"При собі коли ми їх (нападників - ред.) затримали вони мали бити, крім цього були фото самого цього нашого посадовця, фото авто, ну і будинку де він проживав. Це свідчить про замовний характер цього злочину. Хто зараз замовив його - встановлюємо. Але вже деяка інформація в нас є", - сказав Вигівський.

За його словами, основний мотив, який поліція розглядає зараз, це професійна діяльність Євгена Сокура, як посадовця податкової служби.

"В принципі, він і сам також дає такі свідчення. І підтверджує, що найімовірнішим мотивом є його професійна діяльність. Але ми розглядаємо й інші версії. Буде зрозуміло, коли ми вже встановимо замовника нападу”, - сказав глава Національної поліції України.

Очільник поліції додав, що нападникам, яких було затримано вчора, вже оголосили про підозру.

"Сьогодні вранці їм було оголошено про підозру у готуванні до вчинення нанесення тяжких тілесних ушкоджень і зараз вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання міста Києва. Буде найближчим часом судом обираються запобіжний захід", - повідомив Вигівський.

Нагадаємо

Сьогодні, 18 серпня, нардеп з податкового комітету Данило Гетманцев повідомив, що стався замах на заступника голови ДПС Євгена Сокура. Голова МВС Ігор Клименко підтвердив: поліція запобігла нападу на заступника керівника податкової служби.

Також правоохоронці затримали двох чоловіків, які готували напад на високопосадовця податкової служби, відкрито кримінальне провадження.