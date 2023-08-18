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Підготовка нападу на топ-чиновника податкової служби: затримали двох чоловіків, відкрито провадження

Підготовка нападу на топ-чиновника податкової служби: затримали двох чоловіків, відкрито провадження

Київ • УНН

 • 740341 перегляди

КИЇВ. 18 серпня. УНН. Правоохоронці затримали двох чоловіків, які готували напад на високопосадовця податкової служби, відкрито кримінальне провадження, повідомили у п'ятницю у Нацполіції, пише УНН.

Цитата

"Оперативники Департаменту карного розшуку Нацполіції разом зі слідчими та спецпризначенцями ГУНП міста Києва затримали двох чоловіків, які готували напад на високопосадовця податкової служби. Поліцейські змогли попередити напад саме в той момент, коли підозрювані з підготовленими битами вже направлялись у бік чоловіка, коли той виходив з під’їзду свого будинку", - ідеться у повідомленні.

Деталі

Правоохоронці отримали інформацію про підготовку до нападу з метою нанесення тілесних ушкоджень заздалегідь, тому вчора о 8 ранку затримали зловмисників безпосередньо під час замаху на скоєння злочину, таким чином фактично врятувавши посадовця, вказали у відомстві.

"Окрім бит, при собі нападники мали фото 30-річної потенційної жертви та його автомобіля, що вказує на замовний характер злочину", - повідомили у поліції.

Зловмисниками, як вказано, виявились раніше судимі 27-ми та 31-річний громадяни, зараз вони затримані у порядку ст. 208 КПК України. Слідчі з’ясовують особу замовника нападу.

Досудове розслідування порушене за ч. 1 ст. 14; ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України – готування до злочину, нанесення тяжких тілесних ушкоджень групою осіб або вчинене на замовлення. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років.

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