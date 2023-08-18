Підготовка нападу на топ-чиновника податкової служби: затримали двох чоловіків, відкрито провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Правоохоронці затримали двох чоловіків, які готували напад на високопосадовця податкової служби, відкрито кримінальне провадження, повідомили у п'ятницю у Нацполіції, пише УНН.
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"Оперативники Департаменту карного розшуку Нацполіції разом зі слідчими та спецпризначенцями ГУНП міста Києва затримали двох чоловіків, які готували напад на високопосадовця податкової служби. Поліцейські змогли попередити напад саме в той момент, коли підозрювані з підготовленими битами вже направлялись у бік чоловіка, коли той виходив з під’їзду свого будинку", - ідеться у повідомленні.
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Правоохоронці отримали інформацію про підготовку до нападу з метою нанесення тілесних ушкоджень заздалегідь, тому вчора о 8 ранку затримали зловмисників безпосередньо під час замаху на скоєння злочину, таким чином фактично врятувавши посадовця, вказали у відомстві.
"Окрім бит, при собі нападники мали фото 30-річної потенційної жертви та його автомобіля, що вказує на замовний характер злочину", - повідомили у поліції.
Зловмисниками, як вказано, виявились раніше судимі 27-ми та 31-річний громадяни, зараз вони затримані у порядку ст. 208 КПК України. Слідчі з’ясовують особу замовника нападу.
Досудове розслідування порушене за ч. 1 ст. 14; ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України – готування до злочину, нанесення тяжких тілесних ушкоджень групою осіб або вчинене на замовлення. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років.
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