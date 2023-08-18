Подготовка нападения на топ-чиновника налоговой службы: задержали двух мужчин, открыто производство
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Правоохранители задержали двух мужчин, которые готовили нападение на чиновника налоговой службы, открыто уголовное производство, сообщили в пятницу в Нацполиции, пишет УНН.
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"Оперативники Департамента уголовного розыска Нацполиции вместе со следователями и спецназовцами ГУНП города Киева задержали двух мужчин, которые готовили нападение на чиновника налоговой службы. Полицейские смогли предотвратить нападение именно в тот момент, когда подозреваемые с подготовленными битами уже направлялись в сторону мужчины, когда тот выходил из подъезда своего дома", - говорится в сообщении.
Детали
Правоохранители получили информацию о подготовке к нападению с целью нанесения телесных повреждений заранее, поэтому вчера в 8 утра задержали злоумышленников непосредственно во время покушения на совершение преступления, таким образом фактически спасая чиновника, указали в ведомстве.
"Кроме бит, при себе нападавшие имели фото 30-летней потенциальной жертвы и его автомобиля, что указывает на заказной характер преступления", - сообщили в полиции.
Злоумышленниками, как указано, оказались ранее судимые 27-ми и 31-летний граждане, сейчас они задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Следователи выясняют личность заказчика нападения.
Досудебное расследование возбуждено по ч. 1 ст. 14; ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины – приготовление к преступлению, нанесение тяжких телесных повреждений группой лиц или совершенное по заказу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет.
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