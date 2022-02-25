Подбитый российским кораблем возле порта Южный бункеровщик был под флагом Молдовы - Залужный
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. Подбитый российским кораблем в 12 милях от порта Южный бункеровщик “Миллениум Спирит” был под флагом Молдовы, а не Румынии. Обновление на своей странице в Facebook дал Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный, пишет УНН.
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"Бункеровщик “Миллениум Спирит” под флагом Молдовы за 12 миль от порта Южный был подбит российским кораблем", — говорится в сообщении Залужного.
Он сообщил, что обстоятельства выясняются, связи с судном нет.
Дополнение
24 февраля в 5.00 Вооруженные силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.
В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе из оккупированного Крыма.
На всей территории Украины ввели военное положение.