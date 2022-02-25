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Підбитий російським кораблем біля порту Південний бункеровщик був під прапором Молдови - Залужний

Підбитий російським кораблем біля порту Південний бункеровщик був під прапором Молдови - Залужний

Київ • УНН

 • 108138 перегляди

КИЇВ. 25 лютого. УНН. Підбитий російським кораблем за 12 миль від порту Південний бункеровщик “Міленіум Спіріт” був під прапором Молдови, а не Румунії. Оновлення на своїй сторінці у Facebook дав Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, пише УНН.

Цитата

"Бункеровщик “Міленіум Спіріт” під прапором Молдови за 12 миль від порту Південний був підбитий російським кораблем", — йдеться в повідомленні Залужного.

Він повідомив, що обставини з‘ясовуються, зв‘язку з судном немає.

Доповнення

24 лютого о 5.00 збройні сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об’єкти Збройних сил України, а також аеродроми у Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці.

Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на межі з окупованого Криму.

На всій території України ввели воєнний стан.

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