Под Житомиром нанесен ракетный удар, было два взрыва - глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Руководитель Житомирской ОВА Виталий Бунечко подтвердил два взрыва в Житомирском районе в результате вражеского ракетного удара, пишет УНН.
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"На территории Житомирского района подтверждены два взрыва в результате ракетного удара", - написал Бунечко в Telegram.
Дополнительную информацию пообещал позже.
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Воздушная тревога, которая началась около 13 часов, распространилась на четыре области - Волынскую, Ровенскую, Житомирскую и Киевскую, а также на Киев.
Тем временем мониторинговая группа военной активности в беларуси "Беларускі Гаюн" сообщает, что в 12:46 в Барановичах проходит тренировка истребителя, а в 13:10 в Столинском районе фиксировали пролет истребителя. "Возможно, вкс рф вновь применяют тактику вылетов самолетов в пасмурную и облачную погоду, чтобы скрывать пуски ракет", - отмечает "Гаюн".