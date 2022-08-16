На Житомирщині чули вибухи: офіційної інформації наразі немає

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"Місцеві жителі повідомляють про звуки вибухів. Чекаємо офіційної інформації. Залишайтесь в укриттях", - пише Суспільне Житомир.

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Повітряна тривога, яка розпочалася близько 13 години, поширилася наразі на чотири області - Волинську, Рівненську, Житомирську та Київську, а також на Київ.

Тим часом моніторингова група військової активності у білорусі "Беларускі Гаюн" повідомляє, що о 12:46 у Барановичих проходить тренування винищувача, а о 13:10 у Столинському районі фіксували проліт винищувача. "Можливо, вкс рф знову застосовують тактику вильотів літаків у похмуру та хмарну погоду, щоб приховувати пуски ракет", - зазначає "Гаюн".