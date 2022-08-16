В Житомирской области слышали взрывы: официальной информации пока нет

Цитата

"Местные жители сообщают о звуках взрывов. Ждем официальной информации. Оставайтесь в укрытиях", - пишет "Суспільне Житомир".

Детали

Воздушная тревога, которая началась около 13 часов, распространилась на четыре области - Волынскую, Ровенскую, Житомирскую и Киевскую, а также на Киев.

Тем временем мониторинговая группа военной активности в беларуси "Беларускі Гаюн" сообщает, что в 12:46 в Барановичах проходит тренировка истребителя, а в 13:10 в Столинском районе фиксировали пролет истребителя. "Возможно, вкс рф вновь применяют тактику вылетов самолетов в пасмурную и облачную погоду, чтобы скрывать пуски ракет", - отмечает "Гаюн".