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Под землей и на генераторах: в Украине стартовал Нацотбор на Евровидение-2023

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 декабря. УНН. В Украине стартовал Национальный отбор на Евровидение-2023. Избранный исполнитель представит Украину на песенном конкурсе, передает УНН.

Детали

Участники финала:

2TONE — "Квітка"

Angelina — "Stronger"

DEMCHUK—"Alive"

FIINKA—Довбуш

Jerry Heil—"WHEN GOD SHUT THE DOOR"

KRUT — "Колискова"

Moisei—"I’m Not Alone"

OY Sound System — "Ой, тужу"

Tember Blanche—"Я вдома"

TVORCHI—"Heart Of Steel"

Во время открытия ведущий Тимур Мирошниченко, что Нацотбор проводится на глубине 90 метров под землей и на генераторах.

Добавим

Теперь, чтобы посмотреть Нацотбор и принять участие в голосовании, нужен смартфон с Дією. Никаких звонков и смс.

Ближе к делу. Как именно будет проходить голосование?

После выступления 10 финалистов Нацотбора ведущие объявят о старте голосования. У вас будет время, чтобы отдать свой голос в Дії за кандидата-фаворита. Для этого:

– зайдите в приложение Дія
– нажмите Услуги и выберите Опрос
– выберите любимца среди 10 кандидатов

"Это все! Ваш голос причислен. Далее к результатам голосования зрителей прилагаются результаты жюри. Так и определим исполнителя, который будет представлять Украину на весь мир в Ливерпуле", - говорится в сообщении.

Опрос в Дії будет реализовываться Минцифрой совместно с Министерством культуры и информационной политики и Суспильным Вещанием.

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