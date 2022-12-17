Под землей и на генераторах: в Украине стартовал Нацотбор на Евровидение-2023
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. В Украине стартовал Национальный отбор на Евровидение-2023. Избранный исполнитель представит Украину на песенном конкурсе, передает УНН.
Детали
Участники финала:
2TONE — "Квітка"
Angelina — "Stronger"
DEMCHUK—"Alive"
FIINKA—Довбуш
Jerry Heil—"WHEN GOD SHUT THE DOOR"
KRUT — "Колискова"
Moisei—"I’m Not Alone"
OY Sound System — "Ой, тужу"
Tember Blanche—"Я вдома"
TVORCHI—"Heart Of Steel"
Во время открытия ведущий Тимур Мирошниченко, что Нацотбор проводится на глубине 90 метров под землей и на генераторах.
Добавим
Теперь, чтобы посмотреть Нацотбор и принять участие в голосовании, нужен смартфон с Дією. Никаких звонков и смс.
Ближе к делу. Как именно будет проходить голосование?
После выступления 10 финалистов Нацотбора ведущие объявят о старте голосования. У вас будет время, чтобы отдать свой голос в Дії за кандидата-фаворита. Для этого:
– зайдите в приложение Дія
– нажмите Услуги и выберите Опрос
– выберите любимца среди 10 кандидатов
"Это все! Ваш голос причислен. Далее к результатам голосования зрителей прилагаются результаты жюри. Так и определим исполнителя, который будет представлять Украину на весь мир в Ливерпуле", - говорится в сообщении.
Опрос в Дії будет реализовываться Минцифрой совместно с Министерством культуры и информационной политики и Суспильным Вещанием.