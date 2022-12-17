Під землею і на генераторах: в Україні стартував Нацвідбір на Євробачення-2023
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. В Україні стартував Національний відбір на Євробачення-2023. Обраний виконавець представить Україну на пісенному конкурсі, передає УНН.
Деталі
Учасники фіналу:
2TONE — "Квітка"
Angelina — "Stronger"
DEMCHUK — "Alive"
FIINKA — "Довбуш"
Jerry Heil — "WHEN GOD SHUT THE DOOR"
KRUTЬ — "Колискова"
Moisei — "I’m Not Alone"
OY Sound System — "Ой, тужу"
Tember Blanche — "Я вдома"
TVORCHI — "Heart Of Steel"
Під час відкриття ведучий Тимур Мірошниченко, що Нацвідбір проводиться на глибині 90 метрів під землею і на генераторах.
Додамо
Тепер, щоб подивитись Нацвідбір та взяти участь у голосуванні, потрібен тільки смартфон із Дією. Жодних дзвінків та смс.
Ближче до справи. Як саме проходитиме голосування.
Після виступу 10 фіналістів Нацвідбору ведучі оголосять про старт голосування. У вас буде певний час, щоб віддати свій голос у Дії за кандидата-фаворита. Для цього:
- зайдіть у застосунок Дія
- натисніть Послуги та виберіть Опитування
- виберіть улюбленця серед 10 кандидатів
"Це все! Ваш голос зараховано. Далі до результатів голосування глядачів додаються результати журі. Так і визначимо виконавця, що представлятиме Україну на весь світ у Ліверпулі", - йдеться у повідомленні.
Опитування в Дії реалізовуватиметься Мінцифрою спільно з Міністерством культури та інформаційної політики України і Суспільним Мовленням.