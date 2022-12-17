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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 17301 перегляди

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Під землею і на генераторах: в Україні стартував Нацвідбір на Євробачення-2023

Під землею і на генераторах: в Україні стартував Нацвідбір на Євробачення-2023

Київ • УНН

 • 1174326 перегляди

КИЇВ. 17 грудня. УНН. В Україні стартував Національний відбір на Євробачення-2023. Обраний виконавець представить Україну на пісенному конкурсі, передає УНН.

Деталі

Учасники фіналу:

2TONE — "Квітка"

Angelina — "Stronger"

DEMCHUK — "Alive"

FIINKA — "Довбуш"

Jerry Heil — "WHEN GOD SHUT THE DOOR"

KRUTЬ — "Колискова"

Moisei — "I’m Not Alone"

OY Sound System — "Ой, тужу"

Tember Blanche — "Я вдома"

TVORCHI — "Heart Of Steel"

Під час відкриття ведучий Тимур Мірошниченко, що Нацвідбір проводиться на глибині 90 метрів під землею і на генераторах.

Додамо

Тепер, щоб подивитись Нацвідбір та взяти участь у голосуванні, потрібен тільки смартфон із Дією. Жодних дзвінків та смс.

Ближче до справи. Як саме проходитиме голосування.

Після виступу 10 фіналістів Нацвідбору ведучі оголосять про старт голосування. У вас буде певний час, щоб віддати свій голос у Дії за кандидата-фаворита. Для цього:

- зайдіть у застосунок Дія
- натисніть Послуги та виберіть Опитування
- виберіть улюбленця серед 10 кандидатів

"Це все! Ваш голос зараховано. Далі до результатів голосування глядачів додаються результати журі. Так і визначимо виконавця, що представлятиме Україну на весь світ у Ліверпулі", - йдеться у повідомленні.

Опитування в Дії реалізовуватиметься Мінцифрою спільно з Міністерством культури та інформаційної політики України і Суспільним Мовленням.

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