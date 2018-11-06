Под завалами домов в Марселе нашли еще одно тело
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Спасатели в южном французском городе Марсель во вторник нашли второе тело в руинах двух домов, которые накануне обвалились в центре города, передает УНН со ссылкой на AP.
Представитель марсельских пожарных сообщил, что под завалами нашли тело женщины. Судьба остальных людей, которые, как считается, находятся под завалами, пока неизвестна.
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Напомним, ранее в этот день спасатели нашли под завалами одного из двух полуразрушенных домов в центре Марселя тело мужчины.
Как сообщал УНН, в понедельник в городе Марсель на юго-востоке Франции обрушились два дома, превратившись в гигантскую кучу щебня и балок. Пожарная служба сначала сообщила, что два человека получили легкие травмы.