Під завалами будинків у Марселі знайшли ще одне тіло
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Рятувальники в південному французькому місті Марсель у вівторок знайшли друге тіло в руїнах двох будинків, які напередодні обвалились в центрі міста, передає УНН з посиланням на AP.
Представник марсельських пожежників повідомив, що під завалами знайшли тіло жінки. Доля інших людей, які, як вважається, перебувають під завалами, поки невідома.
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Нагадаємо, раніше цього дня рятувальники знайшли під завалами одного з двох напівзруйнованих будинків у центрі Марселя тіло чоловіка.
Як повідомляв УНН, у понеділок у місті Марсель на південному сході Франції обвалилися два будинки, перетворившись у гігантську купу щебеню і балок. Пожежна служба спершу повідомила, що двоє людей отримали легкі травми.