Под Запорожьем военный тягач вылетел в кювет: погиб водитель

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 80417 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 111454 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 132433 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 139360 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 175805 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 155191 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 142473 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130597 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 186495 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118385 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Под Запорожьем военный тягач вылетел в кювет: погиб водитель

Под Запорожьем военный тягач вылетел в кювет: погиб водитель

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 июля. УНН. В Запорожском районе Запорожской области в результате ДТП погиб украинский военнослужащий, еще один человек госпитализирован. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции области, передает УНН.

“Мужчина 1982 года рождения, управляя военным тягачом ”МАЗ“ не справился с управлением, в результате чего выехал на обочину дороги и перевернулся. В результате аварии водитель от полученных травм скончался на месте. Его пассажир 1975 года рождения с телесными повреждениями доставлен в больницу”, - говорится в сообщении.

Дорожная авария произошла 4 июля на автодороге “Днепр-Никополь” на территории Запорожского района.

В настоящее время открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 415 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил вождения или эксплуатации автомобиля). Продолжается досудебное расследование.

Напомним, 3 июля в Чугуеве во время погрузочных работ на железнодорожной платформе БМП смертельно травмировала водителя ВСУ.

Как сообщал УНН, 4 июля три человека погибли в результате лобового столкновения внедорожника с микроавтобусом.

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