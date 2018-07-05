Под Запорожьем военный тягач вылетел в кювет: погиб водитель
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. В Запорожском районе Запорожской области в результате ДТП погиб украинский военнослужащий, еще один человек госпитализирован. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции области, передает УНН.
“Мужчина 1982 года рождения, управляя военным тягачом ”МАЗ“ не справился с управлением, в результате чего выехал на обочину дороги и перевернулся. В результате аварии водитель от полученных травм скончался на месте. Его пассажир 1975 года рождения с телесными повреждениями доставлен в больницу”, - говорится в сообщении.
Дорожная авария произошла 4 июля на автодороге “Днепр-Никополь” на территории Запорожского района.
В настоящее время открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 415 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил вождения или эксплуатации автомобиля). Продолжается досудебное расследование.
Напомним, 3 июля в Чугуеве во время погрузочных работ на железнодорожной платформе БМП смертельно травмировала водителя ВСУ.
Как сообщал УНН, 4 июля три человека погибли в результате лобового столкновения внедорожника с микроавтобусом.