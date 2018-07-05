Під Запоріжжям військовий тягач вилетів у кювет: загинув водій

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КИЇВ. 5 липня. УНН. У Запорізькому районі Запорізької області внаслідок ДТП загинув український військовослужбовець, ще одну людину госпіталізовано. Про це повідомила прес-служба Нацполіції області, передає УНН.

“Чоловік 1982 року народження, керуючи військовим тягачем „МАЗ“, не впорався з керуванням, у результаті чого виїхав на узбіччя дороги та перекинувся. Внаслідок аварії водій від отриманих травм помер на місці. Його пасажир 1975 року народження з тілесними ушкодженнями доставлений до лікарні”, — йдеться у повідомленні.

Дорожня аварія сталася 4 липня на автошляху “Дніпро-Нікополь” на території Запорізького району.

На даний час відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 415 Кримінального кодексу України (Порушення правил водіння або експлуатації машин). Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, 3 липня у Чугуєві під час вантажних робіт на залізничній платформі БМП смертельно травмувала водія ЗСУ.

Як повідомляв УНН, 4 липня троє осіб загинули внаслідок лобового зіткнення позашляховика з мікроавтобусом.

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