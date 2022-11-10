Под видом запчастей к сельхозтехнике: из Украины хотели вывезти археологические артефакты

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"Киевские таможенники во время проверки международной почтовой отправки, которая следовала из Запорожья в Америку, обнаружили аутентичные образцы оправы холодного оружия времен второй половины XVII-XVIII веков, которые имеют историческую и культурную ценность. Обнаруженное – добыча, вероятно,"черных археологов", – говорится в сообщении.

Детали

Как отметили, шесть старинных предметов из металла отправительница задекларировала как запчасти к сельхозтехнике стоимостью 10 долларов США.

По словам экспертов Национального музея истории Украины, обнаруженные вещи – это кованые и литые железные крестовина, навершие рукоятки, наконечники ножен к сабелям, декоративная накладка для верхней одежды военных.

"Эти предметы были распространены в Восточной Европе во времена позднего средневековья. Данные артефакты имеют историческую и культурную ценность. Все они – археологического происхождения, ведь имеют признаки длительного пребывания в земле", – говорится в сообщении.

Поскольку культурные ценности запрещено отправлять международной почтой за пределы Украины, все предметы были изъяты.

Напомним

Из Украины в США под видом деловых бумаг хотели вывезти 210 старинных монет.