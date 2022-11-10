Під виглядом запчастин до сільгосптехніки: з України хотіли вивезти археологічні артефакти
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. З України до США під виглядом запчастин до сільськогосподарської техніки хотіли вивезти археологічні артефакти часів пізнього середньовіччя. Про це у Facebook повідомила Київська митниця, інформує УНН.
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"Київські митники під час перевірки міжнародного поштового відправлення, яке прямувало із Запоріжжя до Америки, виявили автентичні зразки оправи холодної зброї часів другої половини XVII-XVIII сторіч, що мають історичну та культурну цінність. Виявлене – здобич, імовірно, "чорних археологів", – ідеться у повідомленні.
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Як зазначили, шість старовинних предметів з металу відправниця задекларувала як запчастини до сільгосптехніки вартістю 10 доларів США.
За словами експертів Національного музею історії України визначили, виявлені речі – це ковані та литі залізні хрестовина, навершя руків’я, наконечники піхов до шабель, декоративна накладка для верхнього одягу військових.
"Ці предмети були розповсюджені у Східній Європі в часи пізнього середньовіччя. Дані артефакти мають історичну та культурну цінність. Всі вони – археологічного походження, адже мають ознаки тривалого перебування в землі", – ідеться у повідмоленні.
Оскільки культурні цінності заборонено відправляти міжнародною поштою за межі України, всі предмети було вилучено.
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З України до США під виглядом ділових паперів хотіли вивезти 210 старовинних монет.