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Під виглядом запчастин до сільгосптехніки: з України хотіли вивезти археологічні артефакти

Під виглядом запчастин до сільгосптехніки: з України хотіли вивезти археологічні артефакти

Київ • УНН

 • 471333 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. З України до США під виглядом запчастин до сільськогосподарської техніки хотіли вивезти археологічні артефакти часів пізнього середньовіччя. Про це у Facebook повідомила Київська митниця, інформує УНН.

Цитата

"Київські митники під час перевірки міжнародного поштового відправлення, яке прямувало із Запоріжжя до Америки, виявили автентичні зразки оправи холодної зброї часів другої половини XVII-XVIII сторіч, що мають історичну та культурну цінність. Виявлене – здобич, імовірно, "чорних археологів", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Як зазначили, шість старовинних предметів з металу відправниця задекларувала як запчастини до сільгосптехніки вартістю 10 доларів США.

За словами експертів Національного музею історії України визначили, виявлені речі – це ковані та литі залізні хрестовина, навершя руків’я, наконечники піхов до шабель, декоративна накладка для верхнього одягу військових.

"Ці предмети були розповсюджені у Східній Європі в часи пізнього середньовіччя. Дані артефакти мають історичну та культурну цінність. Всі вони – археологічного походження, адже мають ознаки тривалого перебування в землі", – ідеться у повідмоленні.

Оскільки культурні цінності заборонено відправляти міжнародною поштою за межі України, всі предмети було вилучено.

Нагадаємо

З України до США під виглядом ділових паперів хотіли вивезти 210 старовинних монет.

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