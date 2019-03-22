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Под давлением Ляшко Гройсман выплатил долги по зарплатам медикам и дорожникам

Киев • УНН

 • 8264 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Лидер Радикальной партии Олег Ляшко публично заставил премьер-министра Владимира Гройсмана до конца пятницы, 22 марта 2019 года, рассчитаться с многомесячными долгами по зарплатам с дорожниками Днепропетровской области и медиками Одессы. Люди пожаловались Ляшко на несправедливость в ходе рабочих визитов лидера "радикалов" в эти регионы, передает УНН.

Под давлением Ляшко Гройсман выплатил долги по зарплатам медикам и дорожникам

Олег Ляшко вместе с членами фракции Радикальной партии заблокировали выступление Гройсмана в Верховной Раде. После требований Ляшко срочно рассчитаться с людьми, Гройсман был вынужден по телефону позвонить главе "Укравтодора". Славомир Новак признал, что долги существуют, после чего получил прямое поручение от Гройсмана до конца дня "закрыть вопрос" с зарплатными долгами перед дорожниками Днепропетровской области.

"Вы посмотрите, целому Премьер-министру потребовалось звонить главе "Укравтодора", чтобы убедиться в том, что долги по зарплатам перед дорожниками существуют. Это просто позор! Но, слава Богу, премьер дал поручение рассчитаться с долгами. Мы не оставим этот вопрос пока наше требование не будет выполнено", - заявил Олег Ляшко.

Лидер "радикалов" обратился ко всем украинцам, работающим в бюджетной сфере, обращаться к нему если государство задолжало им деньги.

"Обращаюсь ко всем гражданам Украины: если перед вами есть долги по заработной плате, которую вам не платят коррумпированные чиновники, своевременно получающие миллионные зарплаты и премии, обращайтесь ко мне. Я выбью эти долги у Гройсмана и верну вам заработанные деньги!" - призвал Олег Ляшко.

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