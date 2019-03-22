Під тиском Ляшко Гройсман виплатив борги по зарплатах медикам і дорожникам

Олег Ляшко разом з членами фракції Радикальної партії заблокували виступ Гройсмана у Верховній Раді. Після вимог Ляшко терміново розрахуватися з людьми, Гройсман був змушений по телефону зателефонувати главі "Укравтодору". Славомир Новак визнав, що борги існують, після чого отримав пряме доручення від Гройсмана до кінця дня "закрити питання" із зарплатними боргами перед дорожниками Дніпропетровської області.

"Ви подивіться, цілому Прем'єр-міністру потрібно телефонувати голові "Укравтодору", щоб переконатися в тому, що борги по зарплатам перед дорожниками існують. Це просто ганьба! Але, слава Богу, прем'єр дав доручення розрахуватися з боргами. Ми не залишимо це питання поки нашу вимогу не буде виконано", - заявив Олег Ляшко.



Лідер "радикалів" звернулася до всіх українців, які працюють в бюджетній сфері, звертатися до нього якщо держава заборгувала їм гроші.



"Звертаюся до всіх громадян України: якщо перед вами є борги по заробітній платі, яку вам не платять корумповані чиновники, які своєчасно отримують мільйонні зарплати і премії, звертайтеся до мене. Я виб'ю ці борги у Гройсмана і поверну вам зароблені гроші!" - закликав Олег Ляшко.