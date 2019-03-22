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Під тиском Ляшко Гройсман виплатив борги по зарплатах медикам і дорожникам

Київ • УНН

 • 8264 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. Лідер Радикальної партії Олег Ляшко публічно змусив прем'єр-міністра Володимира Гройсмана до кінця п'ятниці, 22 березня 2019 року, розрахуватися з багатомісячними боргами по зарплатах з дорожниками Дніпропетровської області та медиками Одеси. Люди поскаржилися Ляшко на несправедливість в ході робочих візитів лідера "радикалів" в ці регіони, передає УНН.

Під тиском Ляшко Гройсман виплатив борги по зарплатах медикам і дорожникам

Олег Ляшко разом з членами фракції Радикальної партії заблокували виступ Гройсмана у Верховній Раді. Після вимог Ляшко терміново розрахуватися з людьми, Гройсман був змушений по телефону зателефонувати главі "Укравтодору". Славомир Новак визнав, що борги існують, після чого отримав пряме доручення від Гройсмана до кінця дня "закрити питання" із зарплатними боргами перед дорожниками Дніпропетровської області.

"Ви подивіться, цілому Прем'єр-міністру потрібно телефонувати голові "Укравтодору", щоб переконатися в тому, що борги по зарплатам перед дорожниками існують. Це просто ганьба! Але, слава Богу, прем'єр дав доручення розрахуватися з боргами. Ми не залишимо це питання поки нашу вимогу не буде виконано", - заявив Олег Ляшко.

Лідер "радикалів" звернулася до всіх українців, які працюють в бюджетній сфері, звертатися до нього якщо держава заборгувала їм гроші.

"Звертаюся до всіх громадян України: якщо перед вами є борги по заробітній платі, яку вам не платять корумповані чиновники, які своєчасно отримують мільйонні зарплати і премії, звертайтеся до мене. Я виб'ю ці борги у Гройсмана і поверну вам зароблені гроші!" - закликав Олег Ляшко.

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