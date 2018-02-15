Под судом по делу Труханова столкновения: было слышно похожие на выстрелы звуки

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 67427 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 82898 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 85553 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 108704 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100814 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104751 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111704 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117107 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122863 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134384 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Под судом по делу Труханова столкновения: было слышно похожие на выстрелы звуки

Под судом по делу Труханова столкновения: было слышно похожие на выстрелы звуки

Киев  •  УНН

 • 5911 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Под зданием Соломенского районного суда Киева произошло столкновение, в ходе которого было применено, по предварительным данным, перечный газ, было слышно звуки, похожие на выстрелы, сообщает корреспондент УНН.

Как сообщает корреспондент, под судом находится большое количество правоохранителей - полиция и Нацгвардия. Также здесь собрались люди в черном, которые сначала стояли с закрытыми лицами на лестнице суда, а также другие - в камуфляже.

Во время столкновений был применен, по предварительным данным, перцовый газ.

После схватки правоохранители задержали, по предварительным данным, два человека, которые находились возле здания суда.

Сейчас к зданию суда приехала "скорая". По словам корреспондента, видно по меньшей мере одного человека в камуфляже, у которого перебинтована голова. Информация о точном количестве пострадавших пока неизвестна.

Сейчас Нацгвардия прикрывает въезд на территорию перед судом, как и вход в здание суда.

Также полиция перекрыла улицу, куда вытеснили активистов.

Напомним, суд рассматривает дело мэра Одессы Г.Труханова.

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