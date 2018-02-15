Под судом по делу Труханова столкновения: было слышно похожие на выстрелы звуки
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Под зданием Соломенского районного суда Киева произошло столкновение, в ходе которого было применено, по предварительным данным, перечный газ, было слышно звуки, похожие на выстрелы, сообщает корреспондент УНН.
Как сообщает корреспондент, под судом находится большое количество правоохранителей - полиция и Нацгвардия. Также здесь собрались люди в черном, которые сначала стояли с закрытыми лицами на лестнице суда, а также другие - в камуфляже.
Во время столкновений был применен, по предварительным данным, перцовый газ.
После схватки правоохранители задержали, по предварительным данным, два человека, которые находились возле здания суда.
Сейчас к зданию суда приехала "скорая". По словам корреспондента, видно по меньшей мере одного человека в камуфляже, у которого перебинтована голова. Информация о точном количестве пострадавших пока неизвестна.
Сейчас Нацгвардия прикрывает въезд на территорию перед судом, как и вход в здание суда.
Также полиция перекрыла улицу, куда вытеснили активистов.