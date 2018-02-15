Під судом у справі Труханова сутичка: було чутно схожі на постріли звуки
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Під будівлею Солом'янським районним судом Києва сталася сутичка, під час якої було застосовано, за попередніми даними, перцевий газ, було чути звуки, схожі на постріли, повідомляє кореспондент УНН.
Як повідомляє кореспондент, під судом перебуває велика кількість правоохоронців - поліція і Нацгвардія. Також тут зібралися люди в чорному, які спочатку стояли з закритими обличчями на сходах суду, а також інші - у камуфляжі.
Під час сутичок був застосований, за попередніми даними, перцевий газ.
Після сутички правоохоронці затримали, за попередніми даними, двох людей, які перебували поблизу приміщення суду.
Зараз до будівлі суду приїхала "швидка". За словами кореспондента, видно щонайменше одну людину в камуфляжі, в якої перебинтована голова. Інформація про точну кількість постраждалих наразі невідома.
Наразі Нацгвардія прикриває в'їзд на територію перед судом, як і вхід до будівлі суду.
Також поліція перекрила вулицю, куди витіснили активістів.
Нагадаємо, суд розглядає справу мера Одеси Г.Труханова.