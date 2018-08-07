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Под Смелой загорелся молоковоз с 22 тоннами молока

Под Смелой загорелся молоковоз с 22 тоннами молока

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 августа. УНН. В Черкасской области произошло возгорание грузового автомобиля DAF, который перевозил 22 тонны молока. Об этом сообщило Управление ГСЧС в Черкасской области, передает УНН.

“Во вторник, 7 августа, в 2:22 в ”Службу спасения “101” поступило сообщение о пожаре грузового автомобиля DAF, который перевозил 22 тонны молока", - говорится в сообщении.

Как отмечается, инцидент произошел на улице Героев Холодноярцев в пригороде города Смела.

Примечательно, что молоковоз двигался из Херсона на Черкассы, когда произошло повреждение колеса с последующим его возгоранием.

На место происшествия оперативно выехали спасатели 12-й государственной пожарно-спасательной части, в 03:15 пожар был ликвидирован.

Огнем пожара уничтожены 2 колеса, а также частично внешние конструкции цистерны.

Водитель молоковоза не пострадал.

Ранее под Киевом перевернулась автоцистерна с 30 тоннами этилового спирта.

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