Под Смелой загорелся молоковоз с 22 тоннами молока
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. В Черкасской области произошло возгорание грузового автомобиля DAF, который перевозил 22 тонны молока. Об этом сообщило Управление ГСЧС в Черкасской области, передает УНН.
“Во вторник, 7 августа, в 2:22 в ”Службу спасения “101” поступило сообщение о пожаре грузового автомобиля DAF, который перевозил 22 тонны молока", - говорится в сообщении.
Как отмечается, инцидент произошел на улице Героев Холодноярцев в пригороде города Смела.
Примечательно, что молоковоз двигался из Херсона на Черкассы, когда произошло повреждение колеса с последующим его возгоранием.
На место происшествия оперативно выехали спасатели 12-й государственной пожарно-спасательной части, в 03:15 пожар был ликвидирован.
Огнем пожара уничтожены 2 колеса, а также частично внешние конструкции цистерны.
Водитель молоковоза не пострадал.
Ранее под Киевом перевернулась автоцистерна с 30 тоннами этилового спирта.