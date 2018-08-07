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Під Смілою загорівся молоковоз із 22 тоннами молока

Під Смілою загорівся молоковоз із 22 тоннами молока

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. У Черкаській області сталось займання вантажного автомобіля DAF, який перевозив 22 тонни молока. Про це повідомило Управління ДСНС у Черкаській області, передає УНН.

“У вівторок, 7 серпня, о 02:22 до “Служби порятунку „101“ надійшло повідомлення про пожежу вантажного автомобіля DAF, який перевозив 22 тонни молока”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, подія сталася на вулиці Героїв Холодноярців у передмісті міста Сміла.

Примітно, що молоковоз рухався із Херсона на Черкаси, коли сталося пошкодження колеса з подальшим його загоранням.

На місце події оперативно виїхали рятувальники 12-ї державної пожежно-рятувальної частини, які о 03:15 пожежу ліквідували.

Вогнем пожежі знищено 2 колеса, а також частково зовнішні конструкції цистерни.

Водій молоковоза не постраждав.

Раніше під Києвом перекинулась автоцистерна із 30 тоннами етилового спирту.

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