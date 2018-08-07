Під Смілою загорівся молоковоз із 22 тоннами молока
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. У Черкаській області сталось займання вантажного автомобіля DAF, який перевозив 22 тонни молока. Про це повідомило Управління ДСНС у Черкаській області, передає УНН.
“У вівторок, 7 серпня, о 02:22 до “Служби порятунку „101“ надійшло повідомлення про пожежу вантажного автомобіля DAF, який перевозив 22 тонни молока”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, подія сталася на вулиці Героїв Холодноярців у передмісті міста Сміла.
Примітно, що молоковоз рухався із Херсона на Черкаси, коли сталося пошкодження колеса з подальшим його загоранням.
На місце події оперативно виїхали рятувальники 12-ї державної пожежно-рятувальної частини, які о 03:15 пожежу ліквідували.
Вогнем пожежі знищено 2 колеса, а також частково зовнішні конструкції цистерни.
Водій молоковоза не постраждав.
Раніше під Києвом перекинулась автоцистерна із 30 тоннами етилового спирту.