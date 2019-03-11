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Под санкции США за связи с Мадуро попал российский банк

Под санкции США за связи с Мадуро попал российский банк

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 марта. УНН. Соединенные Штаты поместили под санкции российский банк "Еврофинанс Моснарбанк" за сотрудничество с правительством Николаса Мадуро. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Госдепартамента США, передает УНН.

"Сегодня Соединенные Штаты ввели санкции в отношении банка "Еврофинанс Моснарбанк", что находится в Москве, и который совместно принадлежит России и Венесуэле. Этим действием мы нацелены на финансовое учреждение, которое участвует в содействии незаконных сделок, которые продолжают поддерживать узурпацию Мадуро демократии", - говорится в заявлении.

По информации ведомства, режим Мадуро с помощью каналов, таких как "Еврофинанс Моснарбанк", пытается способствовать финансовой поддержке государственной нефтяной компании PDVSA, которую он "использует для личной выгоды, пока венесуэльцы голодают и сидят в темноте, когда их электрическая система вышла из строя".

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Напомним, вечером в четверг, 7 марта, Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без энергоснабжения. По данным местной прессы, речь идет о 20 или 22 из 23 штатов. Таким образом, электричество отсутствует практически на всей территории страны. По словам жителей столицы, это самое длительное в их памяти отключения электроэнергии в городе.

По данным Национальной электрической компании, причиной происшествия стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар, крупнейшей в стране. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в трагедии "американский империализм". Госдепартамент США отвергает эти обвинения.

Как сообщал УНН, вечером 8 марта ситуация с электроснабжением стала улучшаться , однако снова ухудшилась в субботу днем после сообщений о взрыве на электроподстанции, расположенной на окраине столицы юго-восточного штата Боливар - города Сьюдад-Боливар. По данным государственной энергетической компании Corpoelec, на данный момент электроснабжение в Каракасе восстановлено примерно на 40%.

В частности, в первый день обесточивания, в одном из городов в Венесуэле в больнице умерли 15 детей.

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