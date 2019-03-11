Під санкції США за зв'язки з Мадуро потрапив російський банк
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Сполучені Штати помістили під санкції російський банк "Єврофінанс Моснарбанк" за співпрацю з урядом Ніколаса Мадуро. Про це йдеться в заяві, опублікованому на сайті Держдепартаменту США, передає УНН.
“Сьогодні Сполучені Штати ввели санкції щодо банку ”Єврофінанс Моснарбанк“, що знаходиться в Москві, та який спільно належить Росії та Венесуелі. Цією дією ми націлені на фінансову установу, яка бере участь у сприянні незаконних оборудок, які продовжують узурпацію Мадуро демократії”, - йдеться в заяві.
За інформацією відомства, режим Мадуро за допомогою каналів, таких як “Єврофінанс Моснарбанк”, намагається сприяти фінансовій підтримці державної нафтової компанії PDVSA, яку він “використовує для особистої вигоди, поки венесуельці голодують і сидять в темряві, коли їх електрична система виходить з ладу”.
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Нагадаємо, увечері в четвер, 7 березня, Каракас і більшість штатів Венесуели залишилися без енергопостачання. За даними місцевої преси, мова йде про 20 або 22 з 23 штатів. Таким чином, електрику відсутня практично на всій території країни. За словами жителів столиці, це найтриваліше в їх пам’яті відключення електроенергії в місті.
За даними Національної електричної компанії, причиною події став саботаж на ГЕС імені Симона Болівара в штаті Болівар, найбільшої в країні. Президент Венесуели Ніколас Мадуро звинуватив у трагедії “американський імперіалізм”. Держдепартамент США відкидає ці звинувачення.
Як повідомляв УНН, увечері 8 березня ситуація з електропостачанням стала поліпшуватися, проте знову погіршилася в суботу вдень після повідомлень про вибух на електропідстанції, розташованої на околиці столиці південно-східного штату Болівар — міста Сьюдад-Болівар. За даними державної енергетичної компанії Corpoelec, на даний момент електропостачання в Каракасі відновлено приблизно на 40%.
Зокрема, в перший день знеструмлення, в одному з міст в Венесуелі в лікарні померли 15 дітей.