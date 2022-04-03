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Под русским Белгородом вновь прогремели два взрыва – СМИ

Киев • УНН

 • 161726 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. В районе Белгорода, недалеко от границы с Украиной прогремели два взрыва. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.

Под русским Белгородом вновь прогремели два взрыва – СМИ

Детали

Как пишет Reuters со ссылкой на очевидцев, взрывы произошли через несколько дней после того, как российские власти обвинили Вооруженные силы Украины в нанесении удара по нефтебазе.

По словам очевидцев, взрывы были настолько мощными, что в домах в самом Белгороде задребезжали окна.

Глава Яковлевского городского округа Олег Медведев сообщил, что инцидент произошел в Томаровке.

"Был хлопок, на землю упали обломки. Как и положено, улицу оцепили, вызвали оперативные службы. Обломки осмотрели - они не представляют опасности, их увезли. Оцепление уже убирают. Скоро движение будет полностью восстановлено. Ни жертв, ни разрушений нет", - отметил он.

Напомним

1 апреля в Белгороде загорелась нефтебаза. Российская сторона заявляла, что якобы удар нанесли с украинских военных вертолетов.

В Министерстве обороны Украины заявили, что Украина не подтверждает и не опровергает причастность к пожару на нефтебазе в российском Белгороде.

В то же время, советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович сообщил, что ответственность за происходящее на территории российской федерации несет руководство страны.

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