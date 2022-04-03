Под русским Белгородом вновь прогремели два взрыва – СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. В районе Белгорода, недалеко от границы с Украиной прогремели два взрыва. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.
Детали
Как пишет Reuters со ссылкой на очевидцев, взрывы произошли через несколько дней после того, как российские власти обвинили Вооруженные силы Украины в нанесении удара по нефтебазе.
По словам очевидцев, взрывы были настолько мощными, что в домах в самом Белгороде задребезжали окна.
Глава Яковлевского городского округа Олег Медведев сообщил, что инцидент произошел в Томаровке.
"Был хлопок, на землю упали обломки. Как и положено, улицу оцепили, вызвали оперативные службы. Обломки осмотрели - они не представляют опасности, их увезли. Оцепление уже убирают. Скоро движение будет полностью восстановлено. Ни жертв, ни разрушений нет", - отметил он.
Напомним
1 апреля в Белгороде загорелась нефтебаза. Российская сторона заявляла, что якобы удар нанесли с украинских военных вертолетов.
В Министерстве обороны Украины заявили, что Украина не подтверждает и не опровергает причастность к пожару на нефтебазе в российском Белгороде.
В то же время, советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович сообщил, что ответственность за происходящее на территории российской федерации несет руководство страны.