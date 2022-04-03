Під російським Бєлгородом знову прогриміли два вибухи – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. В районі Бєлгорода, недалеко від кордону з Україною прогриміли два вибухи. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.
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Як пише Reuters з посиланням на очевидців, вибухи сталися через кілька днів після того, як російська влада звинуватила Збройні Сили України в нанесенні удару по нафтобазі.
За словами очевидців, вибухи були настільки потужними, що в будинках в самому Бєлгороді задребезжали вікна.
Голова Яковлівського міського округу Олег Медведєв повідомив, що інцидент стався в Томарівці.
"Був хлопок, на землю впали уламки. Як і належить, вулицю оточили, викликали оперативні служби. Уламки оглянули - вони не становлять небезпеки, їх відвезли. Оточення вже знімають. Скоро рух буде повністю відновлено. Ні жертв, ні руйнувань немає", - зазначив він.
Нагадаємо
1 квітня в Бєлгороді загорілася нафтобаза. Російська сторона заявляла, що нібито удар завдали з українських військових вертольотів.
У Міністерстві оборони України заявили, що Україна не підтверджує і не спростовує причетність до пожежі на нафтобазі в російському Бєлгороді.
У той же час, радник керівника офісу Президента Олексій Арестович повідомив, що відповідальність за те, що відбувається на території російської федерації несе керівництво країни.