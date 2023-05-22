Под прицельным огнем врага: "Белые ангелы" эвакуировали из Бахмута еще десять человек

Детали

Как отмечается, спасательная операция была сложной из-за дороги среди мин и под обстрелами оккупантов. Сейчас эвакуированные жители, среди них 14-летняя Алина и ее родители, находятся в безопасности.

По дороге ребенка очень поразило увиденное, ведь рашисты превратили ее город в руины.

Девушка говорит, что под бомбами она, как и в мирные времена, занималась рисованием и мечтала о доступе к интернету.

"Если есть ад, то он именно в Бахмуте. Накануне нашего выезда, вечером, российские войска обстреляли город зажигательными снарядами. Мы почувствовали очень едкий запах. Я надел маску, выглянул на улицу, а там все горит. Слава богу, что выбрались оттуда", - рассказал отец Алины, Станислав.

Сейчас Алина и ее родные получают помощь и оправляются от пережитого.

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