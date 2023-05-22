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Під прицільним вогнем ворога: "Білі янголи" евакуювали з Бахмута ще десятьох людей

Київ • УНН

 • 450022 перегляди

КИЇВ. 22 травня УНН. Поліцейський підрозділ "Білі янголи" та військові під прицільним вогнем ворога евакуювали десятьох людей з Бахмута, зокрема дитину. Про це пише УНН з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.

Деталі

Як зазначається, рятувальна операція була складною через дорогу серед мін й під обстрілами окупантів. Наразі евакуйовані мешканці, серед них 14-річна Аліна та її батьки, перебувають у безпеці.

Дорогою дитину дуже вразило побачене, адже рашисти перетворили її місто на руїни.

Дівчина каже, що під бомбами вона, як і в мирні часи, займалася малюванням й мріяла про доступ до інтернету.

"Якщо є пекло, то воно саме в Бахмуті. Напередодні нашого виїзду, ввечері, російські війська обстріляли місто запальними снарядами. Ми відчули дуже їдкий запах. Я вдягнув маску, визирнув на вулицю, а там все палає. Дякувати богу, що вибралися звідти", - розповів батько Аліни, Станіслав.

Зараз Аліна та її рідні отримують допомогу й оговтуються від пережитого.

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