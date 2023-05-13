Через агресію рф підрозділи МВС України на 80% змінили свої функції

ukru
Ексклюзив
08:30 • 12014 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
07:03 • 24775 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
05:38 • 42836 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 285437 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 384505 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 313630 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 346344 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 308763 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 223664 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 207098 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2.5 м/с
84 %
745 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

31 березня, 01:13 • 43708 перегляди
Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

31 березня, 01:32 • 44075 перегляди
У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

31 березня, 03:06 • 26540 перегляди
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

04:23 • 42521 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 22998 перегляди
Публікації
Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

05:38 • 42862 перегляди
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 404339 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 546872 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 579313 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 576045 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 6211 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 22998 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 209874 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 384508 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 179259 перегляди
Актуальне
Через агресію рф підрозділи МВС України на 80% змінили свої функції

Через агресію рф підрозділи МВС України на 80% змінили свої функції

Київ • УНН

 • 979478 перегляди

КИЇВ. 13 травня. УНН. Підрозділи Міністерства внутрішніх справ України на 80% змінили свої функції через повномасштабне вторгнення рф. Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко в інтерв’ю телеканалу Рада, пише УНН.

Цитата 

Ігор Клименко наголосив, що наразі, коли в країні йде війна, важливо вміти об'єднати військових, поліцейських, рятувальників та людей у погонах: «На сьогодні глава відомства має бути на передовій, з бійцями. Він має розуміти, чим займається кожний підрозділ, його проблеми та кожного свого підлеглого».

Деталі 

Сучасні функції підрозділів МВС: 

◾️Національна гвардія охороняє порядок, займається конвоюванням, знаходиться на об'єктах критичної інфраструктури. Сьогодні десятки тисяч нацгвардійців перебувають безпосередньо на лінії вогню.

◾️Державна прикордонна служба прийняла перший бій на півночі Київщини й зараз в зоні активних бойових також знаходиться значна кількість прикордонників.

◾️Національна поліція активно займається охороною порядку, документуванням воєнних злочинів, доказова база за якими ляже в основу обвинувальних актів міжнародних судових інстанцій. Крім того, частина підрозділів поліції знаходиться в зоні бойових дій. 

◾️Фахівці ДСНС прибувають першими на місця пожеж внаслідок ворожих обстрілів та сприяють їх ліквідації.  

Додатково 

Окрім того, голова МВС розповів про запуск Єдиного реєстру зброї, який заплановано на 23 червня 2023 року. Клименко заявив, що основна мета цієї ініціативи – щоб вся зброя, яка наразі є на руках у громадян була в реєстрі, адже це допоможе правоохоронній системі контролювати її розповсюдження.

Ігор Клименко наголосив, що повернення відчуття безпеки після війни громадянам України  – це перше, що має зробити держава і безпосередньо система МВС. Для цього зброя має підлягати обліку, контролю та мають бути чітко зазначені правила її носіння або використання.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: З-під Бахмута поліцейські евакуювали останню дитину

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Tesla
$263.83
Brent
$73.29
Bitcoin
$81,912.90
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$41.30
Золото
$3,156.20
Ethereum
$1,799.73