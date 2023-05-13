Через агресію рф підрозділи МВС України на 80% змінили свої функції
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Підрозділи Міністерства внутрішніх справ України на 80% змінили свої функції через повномасштабне вторгнення рф. Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко в інтерв’ю телеканалу Рада, пише УНН.
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Ігор Клименко наголосив, що наразі, коли в країні йде війна, важливо вміти об'єднати військових, поліцейських, рятувальників та людей у погонах: «На сьогодні глава відомства має бути на передовій, з бійцями. Він має розуміти, чим займається кожний підрозділ, його проблеми та кожного свого підлеглого».
Деталі
Сучасні функції підрозділів МВС:
◾️Національна гвардія охороняє порядок, займається конвоюванням, знаходиться на об'єктах критичної інфраструктури. Сьогодні десятки тисяч нацгвардійців перебувають безпосередньо на лінії вогню.
◾️Державна прикордонна служба прийняла перший бій на півночі Київщини й зараз в зоні активних бойових також знаходиться значна кількість прикордонників.
◾️Національна поліція активно займається охороною порядку, документуванням воєнних злочинів, доказова база за якими ляже в основу обвинувальних актів міжнародних судових інстанцій. Крім того, частина підрозділів поліції знаходиться в зоні бойових дій.
◾️Фахівці ДСНС прибувають першими на місця пожеж внаслідок ворожих обстрілів та сприяють їх ліквідації.
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Окрім того, голова МВС розповів про запуск Єдиного реєстру зброї, який заплановано на 23 червня 2023 року. Клименко заявив, що основна мета цієї ініціативи – щоб вся зброя, яка наразі є на руках у громадян була в реєстрі, адже це допоможе правоохоронній системі контролювати її розповсюдження.
Ігор Клименко наголосив, що повернення відчуття безпеки після війни громадянам України – це перше, що має зробити держава і безпосередньо система МВС. Для цього зброя має підлягати обліку, контролю та мають бути чітко зазначені правила її носіння або використання.
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