З-під Бахмута поліцейські евакуювали останню дитину
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Поліцейські спільно з військовослужбовцями вивезли із селища Хромове 9-річного Матвія з батьками та ще шістьох дорослих. Оселі врятованих зруйновані, а у Хромовому не лишилося жодної дитини, повідомили у Головному управлінні Національній поліції Донецької області, пише УНН.
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У Хромовому залишалася єдина сім’я з дитиною. Через щільні ворожі обстріли та близькість фронту тривалий час дістатися до родини було неможливо. Поліцейські у складі екіпажу "Білий янгол" спільно з військовослужбовцями спланували спецоперацію з порятунку хлопчика. Ризикуючи життям, евакуаційні групи вивезли з-під вогню 9-річного Матвія з батьками та ще шістьох дорослих.
Спецоперація проходила вночі. Військові на спецтранспорті забирали людей з підвалів та в обумовленій локації передавали поліцейським, які вивозили їх у безпечне місце. Евакуювати вдалося 8 дорослих і дитину.
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Всі врятовані перебувають у безпечному місці. Вони розповіли, що їхні оселі зруйновані, комунікації в селищі відсутні. Будинок дев’ятирічного Матвійка рашисти також знищили, і він з батьками мешкав у підвалі. У рідкісні хвилини затишшя хлопчик виходів надвір, аби хоч трохи подихати свіжим повітрям.
З собою родина забрала домашніх улюбленців - кішку Соньку з трьома кошенятами. Наразі в Хромовому не залишилося жодної дитини.
Поліцейський екіпаж «Білий Янгол» разом із бійцями ЗСУ продовжує здійснювати рятувальні рейси та під обстрілами евакуює людей.
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