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Из-под Бахмута полицейские эвакуировали последнего ребенка

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 мая. УНН. Полицейские совместно с военнослужащими вывезли из поселка Хромовое 9-летнего Матвея с родителями и еще шестерых взрослых. Дома спасенных разрушены, а в Хромовом не осталось ни одного ребенка, сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, пишет УНН.

Детали

В Хромовом оставалась единственная семья с ребенком. Из-за плотных вражеских обстрелов и близости фронта длительное время добраться до семьи было невозможно. Полицейские в составе экипажа "Белый ангел" совместно с военнослужащими спланировали спецоперацию по спасению мальчика. Рискуя жизнью, эвакуационные группы вывезли из-под огня 9-летнего Матвея с родителями и еще шестерых взрослых.

Спецоперация проходила ночью. Военные на спецтранспорте забирали людей из подвалов и в оговоренной локации передавали полицейским, которые вывозили их в безопасное место. Эвакуировать удалось 8 взрослых и ребенка.

Дополнение

Все спасенные находятся в безопасном месте. Они рассказали, что их дома разрушены, коммуникации в поселке отсутствуют. Дом девяти’пятилетнего Матвея рашисты также уничтожили, и он с родителями жил в подвале. В редкие минуты затишья мальчик выходит на улицу, чтобы хоть немного подышать свежим воздухом.

С собой семья забрала домашних любимцев - кошку Соньку с тремя котятами. Сейчас в Хромовом не осталось ни одного ребенка.

Полицейский экипаж «Белый Ангел» вместе с бойцами ВСУ продолжает осуществлять спасательные рейсы и под обстрелами эвакуирует людей.

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