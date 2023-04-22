Евакуація з Бахмута: екіпаж "Білий Янгол" вивіз родину з малолітньою дитиною
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Хлопчика Назара із мамою та бабусею вивезла з Бахмута евакуаційна група "Білий Янгол". Про це на сторінці в телеграмі повідомила прес-служба Національної поліції України, інформує УНН.
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Кілька місяців родина мешкала у підвалі будинку, майже не виходячи надвір. Хлопчик по дорозі розповів правоохоронцям, як йому було страшно під час обстрілів, від яких він ховався то на кухні, то у ванній кімнаті.
Під час життя в укритті другом дитини став сусід Володимир, якого евакуювали також з Бахмута разом з дружиною. Родина дивом вижила в умовах регулярних російських обстрілів.
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"Три рази мене бог урятував, а четвертий – все, не чекаю. Було так, що я тільки забігла у підвал, як на тому місці, де я забирала сумку, утворилась велика вирва", – розповідає поліцейським жінка.
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З села Калинівка Часовоярської громади екіпаж "Білих янголів" вивіз жінку із сина, які звернулися для евакуації.
Всі евакуйовані перебувають у безпечному місці.
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З кінця 2022 року чотири евакуаційні групи "Білі Янголи" запрацювали на всій лінії бойових дій Донецької області. Екіпажі, сформовані у складі Національної поліції України, працюють на Мар’їнському, Бахмутському, Великоновосілківському та Лиманському напрямках.
Загони забезпечені броньованими авто, дитячими бронежилетами для трьох вікових категорій, засобами зв’язку та медичним устаткуванням для безпечного проведення евакуації.