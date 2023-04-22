Эвакуация из Бахмута: экипаж "Белый Ангел" вывез семью с малолетним ребенком
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Мальчика Назара с мамой и бабушкой вывезла из Бахмута эвакуационная группа "Белый Ангел". Об этом на странице в телеграмме сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины, информирует УНН.
Детали
Несколько месяцев семья жила в подвале дома, почти не выходя на улицу. Мальчик по дороге рассказал правоохранителям, как ему было страшно во время обстрелов, от которых он прятался то на кухне, то в ванной комнате.
Во время жизни в укрытии другом ребенка стал сосед Владимир, которого эвакуировали также из Бахмута вместе с женой. Семья чудом выжила в условиях регулярных российских обстрелов.
Цитата
"Три раза меня бог спас, а четвертый – все, не жду. Было так, что я только забежала в подвал, как на том месте, где я забирала сумку, образовалась большая воронка", – рассказывает полицейским женщина.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ирина Верещук призвала жителей Бахмута немедленно эвакуироваться
Из села Калиновка Часовоярской громады экипаж "Белых ангелов" вывез женщину с сыном, которые обратились для эвакуации. Все эвакуированные находятся в безопасном месте.
Дополнительно
С конца 2022 года четыре эвакуационные группы "Белых Ангелов" заработали на всей линии боевых действий Донецкой области. Экипажи, сформированные в составе Национальной полиции Украины, работают на Марьинском, Бахмутском, Великоновоселковском и Лиманском направлениях.
Отряды обеспечены бронированными авто, детскими бронежилетами для трех возрастных категорий, средствами связи и медицинским оборудованием для безопасного проведения эвакуации.