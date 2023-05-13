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Из-за агрессии рф подразделения МВД Украины на 80% изменили свои функции

Киев • УНН

 • 979477 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Подразделения Министерства внутренних дел Украины на 80% изменили свои функции из-за полномасштабного вторжения россии. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко в интервью телеканалу Рада, пишет УНН.

Цитата

Игорь Клименко подчеркнул, что сейчас, когда в стране идет война, важно уметь объединить военных, полицейских, спасателей и людей в погонах: «На сегодняшний день глава ведомства должна быть на передовой, с бойцами. Он должен понимать, чем занимается каждое подразделение, его проблемы и каждый подчиненный».

Детали

Современные функции подразделений МВД:

◾️Национальная гвардия охраняет порядок, занимается конвоированием, находится на объектах критической инфраструктуры. Сегодня десятки тысяч нацгвардейцев находятся прямо на линии огня.

◾️Государственная пограничная служба приняла первое сражение на севере Киевщины и сейчас в зоне активных боевых также находится значительное количество пограничников.

◾️Национальная полиция активно занимается охраной порядка, документированием военных преступлений, доказательная база по которым ляжет в основу обвинительных актов международных судебных инстанций. Кроме того, часть подразделений полиции находится в зоне боевых действий.

◾️Специалисты ГСЧС прибывают первыми на места пожаров в результате вражеских обстрелов и способствуют их ликвидации.

Дополнительно

Кроме того, глава МВД рассказал о запуске Единого реестра оружия, который запланирован на 23 июня 2023 года. Клименко заявил, что основная цель этой инициативы – чтобы все оружие, которое сейчас находится на руках у граждан, было в реестре, ведь это поможет правоохранительной системе контролировать его распространение.

Игорь Клименко подчеркнул, что возвращение ощущения безопасности после войны гражданам Украины – это первое, что должно сделать государство и непосредственно система МВД. Для этого оружие должно подлежать учету, контролю и должны быть четко указаны правила его ношения или использования.

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