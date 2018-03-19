Под посольством РФ устроили акцию в защиту Ханского дворца в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Под стенами посольства РФ в Киеве устроили акцию в защиту Ханского дворца в аннексированном Россией Крыму, передает УНН.
Акцию-перформанс у посольства РФ в Киеве устроили против разрушения исторического и культурного наследия крымских татар, памятника архитектуры в Крыму - Ханского дворца.
Люди в масках руководства РФ и Крыма цементируют макет Ханского дворца, установленного участниками акции. Вблизи находятся правоохранители.
Как сообщал УНН, в МВОТ заявили, что РФ уничтожает Ханский дворец в Крыму.
Напомним, в день выборов президента РФ, которые оккупационная власть провела и в Крыму, медведь с балалайкой и "ватник" с "водкой" открыли памятник Путину у посольства РФ.